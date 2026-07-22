Durante un'operazione dei Carabinieri nelle prime ore di questa mattina sono state eseguite 35 misure cautelari in carcere. L'azione ha coinvolto la provincia di Reggio Calabria e diverse altre città italiane, nell'ambito di un'indagine sul narcotraffico dal Sudamerica. L'inchiesta riguarda una cosca coinvolta nel traffico di droga e ha portato all'arresto di numerosi sospetti.

È di 35 misure cautelari in carcere il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri condotta nelle prime ore di questa mattina in provincia di Reggio Calabria e in numerose città italiane. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria e ha visto coinvolti oltre 200 Carabinieri. Le accuse principali riguardano associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa, per aver favorito la cosca Alvaro di Sinopoli, oltre a numerosi altri reati tra cui detenzione di armi e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Un’operazione su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Narcotraffico dal Sudamerica all'Italia, 35 misure cautelari: il blitz dei Carabinieri contro la cosca Alvaro

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Cocaina dal Sud America, maxi blitz antidroga: 8 arresti e collegamenti con la criminalità calabrese

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'Ndrangheta e traffico di droga dal Sudamerica, colpo alla cosca Alvaro con 35 arresti ift.tt/4JH0tvL ift.tt/BYLHjDf x.com

Narcotraffico dal Sudamerica all'Italia, 35 misure cautelari: il blitz dei Carabinieri contro la cosca AlvaroMaxi blitz dei Carabinieri contro la cosca Alvaro: 35 arresti per traffico di droga e metodo mafioso tra Reggio Calabria e altre città italiane. virgilio.it