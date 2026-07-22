Narcotraffico dal Sudamerica all' Italia 35 misure cautelari | il blitz dei Carabinieri contro la cosca Alvaro

Da virgilio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'operazione dei Carabinieri nelle prime ore di questa mattina sono state eseguite 35 misure cautelari in carcere. L'azione ha coinvolto la provincia di Reggio Calabria e diverse altre città italiane, nell'ambito di un'indagine sul narcotraffico dal Sudamerica. L'inchiesta riguarda una cosca coinvolta nel traffico di droga e ha portato all'arresto di numerosi sospetti.

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È di 35 misure cautelari in carcere il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri condotta nelle prime ore di questa mattina in provincia di Reggio Calabria e in numerose città italiane. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria e ha visto coinvolti oltre 200 Carabinieri. Le accuse principali riguardano associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa, per aver favorito la cosca Alvaro di Sinopoli, oltre a numerosi altri reati tra cui detenzione di armi e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Un’operazione su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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