Narcotraffico dal Sudamerica all' Italia 35 misure cautelari | il blitz dei Carabinieri contro la cosca Alvaro
Durante un'operazione dei Carabinieri nelle prime ore di questa mattina sono state eseguite 35 misure cautelari in carcere. L'azione ha coinvolto la provincia di Reggio Calabria e diverse altre città italiane, nell'ambito di un'indagine sul narcotraffico dal Sudamerica. L'inchiesta riguarda una cosca coinvolta nel traffico di droga e ha portato all'arresto di numerosi sospetti.
È di 35 misure cautelari in carcere il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri condotta nelle prime ore di questa mattina in provincia di Reggio Calabria e in numerose città italiane. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria e ha visto coinvolti oltre 200 Carabinieri. Le accuse principali riguardano associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa, per aver favorito la cosca Alvaro di Sinopoli, oltre a numerosi altri reati tra cui detenzione di armi e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Un’operazione su... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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