Droga armi ed estorsioni | blitz dei carabinieri in provincia di Bari 13 misure cautelari
Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri hanno avviato un'ampia operazione nella provincia di Bari. Durante l’intervento sono state applicate 13 misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in attività illegali. L’azione si concentra su fatti relativi a droga, armi e estorsioni. La dinamica dell’indagine ha portato alla scoperta di un sistema criminale attivo nel territorio. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per approfondire ulteriori aspetti dell’indagine.
Un'operazione su larga scala dei carabinieri è in corso nella provincia di Bari dalle prime ore di questa mattina. I militari del Comando provinciale stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tredici persone, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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