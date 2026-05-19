Droga armi ed estorsioni | blitz dei carabinieri in provincia di Bari 13 misure cautelari

Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri hanno avviato un'ampia operazione nella provincia di Bari. Durante l’intervento sono state applicate 13 misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in attività illegali. L’azione si concentra su fatti relativi a droga, armi e estorsioni. La dinamica dell’indagine ha portato alla scoperta di un sistema criminale attivo nel territorio. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per approfondire ulteriori aspetti dell’indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui