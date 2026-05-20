Droga e armi blitz contro il narcotraffico | 19 misure cautelari da Nettuno a Reggio Calabria

All’alba di lunedì 18 maggio è iniziata una grande operazione contro il traffico di droga e armi, coinvolgendo diverse regioni italiane tra cui provincia di Latina, il litorale romano e altre zone del paese. L’intervento ha portato all’esecuzione di 19 misure cautelari, con perquisizioni e sequestri in diverse località. L’attività si inserisce in un’indagine che ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita al narcotraffico con ramificazioni sul territorio nazionale.

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