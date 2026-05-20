Droga e armi blitz contro il narcotraffico | 19 misure cautelari da Nettuno a Reggio Calabria
All’alba di lunedì 18 maggio è iniziata una grande operazione contro il traffico di droga e armi, coinvolgendo diverse regioni italiane tra cui provincia di Latina, il litorale romano e altre zone del paese. L’intervento ha portato all’esecuzione di 19 misure cautelari, con perquisizioni e sequestri in diverse località. L’attività si inserisce in un’indagine che ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita al narcotraffico con ramificazioni sul territorio nazionale.
Nettuno, 20 aprile 2026 – Una vasta operazione contro il narcotraffico è scattata all’alba di lunedì 18 maggio tra la provincia di Latina, il litorale romano e diverse aree del territorio nazionale. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di 19 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di reati legati al traffico di droga e alla disponibilità di armi. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina. Le accuse contestate, secondo quanto emerso, sono quelle di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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