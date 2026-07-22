Napoli summit tra De Laurentiis Manna e Allegri | bloccati due acquisti

Da spazionapoli.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del club è arrivato a Dimaro e ha concluso due operazioni di mercato in 24 ore. È in programma un incontro con l’allenatore e il direttore sportivo per definire gli acquisti prioritari. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti o sulle trattative ancora in corso. I colloqui mirano a chiarire le strategie di mercato e le prossime mosse per la rosa. La sessione si inserisce nel calendario delle attività di mercato della società.

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De Laurentiis arriva a Dimaro e sblocca due colpi in 24 ore. Previsto un summit con Massimiliano Allegri e il ds Giovanni Manna per chiudere le priorità in entrata. De Laurentiis a Dimaro: il summit che cambia il mercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto lo Sporthotel Rosatti sulle Dolomiti per il quindicesimo ritiro consecutivo a Dimaro. L’arrivo coincide con riunioni strategiche con Massimiliano Allegri e Giovanni Manna sulle operazioni di calciomercato. De Laurentiis parlerà con l’allenatore e il direttore sportivo per affrontare il presente e il futuro della squadra: lavoro tecnico, mercato e rinnovi gli impegni principali dell’agenda presidenziale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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