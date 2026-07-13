Massimiliano Allegri ha trascorso la prima giornata a Napoli, con una cena nel centro storico vicino a piazza dei Martiri. La visita si è conclusa nel tardo pomeriggio, senza ulteriori eventi pubblici. Non sono stati diffusi dettagli sull'incontro, né informazioni su eventuali incontri con altri rappresentanti del club.

Si conclude in pieno centro città, a pochi passi da piazza Dei Martiri, la prima giornata di Massimiliano Allegri a Napoli da nuovo allenatore azzurro. Il mister ex Milan è atterrato questo pomeriggio all’aeroporto di Capodichino intorno alle 13:30, poi subito all’hotel Parkers per un incontro con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e il patron Aurelio De Laurentiis. Proprio con loro due il nuovo allenatore del Napoli è andato a cena. Con loro anche il Club Manager Antonio Sinicopri, Andrea Chiavelli, Tommaso Bianchini, Edoardo De Laurentiis, il procuratore del mister Giovanni Branchini e gran parte della dirigenza azzurra. Successivamente, alla cena sono arrivati anche Antonio Vergara e il suo agente Mario Giuffredi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Allegri a Napoli, a cena con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna

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