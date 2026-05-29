Il Napoli ha annunciato di aver scelto Allegri come nuovo allenatore, dopo aver concluso le trattative con Manna e Italiano. La decisione è stata comunicata il 29 maggio 2026, a seguito di una vittoria ottenuta con un margine molto stretto. La squadra ha concluso la stagione con un risultato che ha influenzato le decisioni sul cambio di guida tecnica.

Napoli, 29 maggio 2026 - Una vittoria in volata, per un'incollatura: verrebbe da dire di 'corto muso', un'espressione molto familiare al diretto interessato. È così che il Napoli e Massimiliano Allegri stanno per dirsi di sì per il prossimo biennio, con un'opzione per un ulteriore anno. Nel mentre c'è Vincenzo Italiano sullo sfondo a recitare l'ingrato compito del 'sedotto e abbandonato' proprio nel momento in cui aveva ottenuto il divorzio dal Bologna. Una trama quasi da film, in pieno stile Aurelio De Laurentiis, l'uomo da cinema e da colpi di scena che per scegliere l'erede di Antonio Conte ha battuto principalmente due piste, una l'opposto dell'altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, De Laurentiis sceglie Allegri: i retroscena su Manna e Italiano

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