Napoli Sos residenti via Sgambati | Strada stretta e dissestata no ad ordinanza che porta traffico qui
I residenti di via Sgambati, nel Rione Alto, protestano contro un'ordinanza che introduce un dispositivo temporaneo di circolazione per lavori di Terna Rete Italia. La strada è ritenuta troppo stretta e dissestata, e i residenti chiedono che venga revocata, poiché temono un aumento del traffico e difficoltà di passaggio. L'ordinanza è stata emanata dal Comune di Napoli e riguarda alcune strade per consentire i lavori, senza specificare tempi di fine.
Tempo di lettura: 4 minuti In via Sgambati, al Rione Alto, i residenti sono sul piede di guerra. Un’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli istituisce un dispositivo temporaneo di circolazione in alcune strade, per consentire il lavori di Terna Rete Italia. Oltre a via Sgambati, sono interessate via Jannelli, via Pasquale del Torto e via Antonio e Luigi Sementini. “P er due mesi – spiega l’avvocato Mauro Fusco, un residente – si chiude oltre un chilometro di via Jannelli, principale arteria di collegamento per il Rione Alto e i Camaldoli, dirottando il traffico in un vicolo stretto come via Sgambati”. Quest’ultima è descritta come non solo una strettoia, ma una strada gruviera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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