Napoli Sos residenti via Sgambati | Strada stretta e dissestata no ad ordinanza che porta traffico qui

Notizia in breve

I residenti di via Sgambati, nel Rione Alto, protestano contro un'ordinanza che introduce un dispositivo temporaneo di circolazione per lavori di Terna Rete Italia. La strada è ritenuta troppo stretta e dissestata, e i residenti chiedono che venga revocata, poiché temono un aumento del traffico e difficoltà di passaggio. L'ordinanza è stata emanata dal Comune di Napoli e riguarda alcune strade per consentire i lavori, senza specificare tempi di fine.