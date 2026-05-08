Via Caravaggio sos dei residenti | Strada compromessa dagli alberi

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Residenti di via Caravaggio segnalano diversi problemi lungo la strada, tra cui marciapiedi dissestati e scarsa illuminazione. Alcuni alberi, in particolare pini marittimi, sono considerati potenzialmente pericolosi e contribuiscono al degrado generale della zona. La strada sembra presentare condizioni critiche che richiedono interventi immediati per migliorare la sicurezza e la vivibilità. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

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Dai marciapiedi dissestati alla scarsa illuminazione della strada, fino alla potenziale pericolosità dei pini marittimi che costeggiano la carreggiata. Sono questi i temi al centro della segnalazione di Claudio Castaldini, residente in via Caravaggio, che punta così i riflettori sulle criticità "che da ormai troppi anni affliggono la strada – spiega – e che non possono più essere affrontate con semplici rattoppi". Nel dettaglio "gli apparati radicali dei pini marittimi hanno compromesso nel tempo il marciapiede e la sede stradale, creando buche, avvallamenti e dislivelli che rappresentano un serio rischio di inciampo, soprattutto per bambini, anziani e utenti fragili – sostiene il residente, che nei giorni scorsi ha inoltre inviato una diffida formale al Comune –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Via Caravaggio, sos dei residenti: "Strada compromessa dagli alberi"

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