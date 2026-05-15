Porta Capuana i residenti | Qui si spaccia crack alla luce del sole

A pochi passi dalla stazione centrale di Napoli, nella zona di Porta Capuana, i residenti segnalano un’attività di spaccio di crack che avviene alla luce del sole. La presenza di persone che si dedicano a questa attività è stata più volte denunciata dalle persone che vivono nel quartiere, creando preoccupazione tra i residenti. La situazione sembra essere rimasta invariata nonostante le segnalazioni, contribuendo a una sensazione di insicurezza tra chi abita nella zona.

Non si placa la tensione nella zona di Porta Capuana, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Il 10 maggio scorso, un 32enne originario del Burkina Faso è stato ucciso a pugnalate durante una rissa con un nigeriano. Si tratta di Ouedraogo Tindamalegre Mahamadou, in Italia dal 2023 e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Porta Capuana, fermato con 13 dosi di crack: arrestato 29enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

La bellezza dell’amore che non si nasconde (e perché dovrebbe?): Elodie e Franceska si vivono alla luce del soleTra immagini, gesti e parole che non lasciano spazio ai dubbi, Elodie e Franceska Nuredini raccontano un legame autentico e spontaneo, diventando...

LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE NAPOLI La protesta di Porta Capuana Troppa violenza, qui non si vive Cresce la rabbia dei residenti dopo l'omicidio di un immigrato ucciso durante una rissa. Sindaco e prefetto incontrano i cittadini: Sperim x.com

Porta Capuana, rissa con coltelli: due feriti, aggressore asserragliato in un barIl fatto si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, intorno alle 18, in uno dei quadranti più delicati del centro di Napoli. Testimoni parlano ... cronachedellacampania.it

Porta Capuana tra sangue e droga: i residenti dicono bastaPaura e spaccio a Porta Capuana: i residenti chiedono aiuto dopo l'omicidio di domenica. Ecco cosa succede in piazza. stylo24.it