Porta Capuana i residenti | Qui si spaccia crack alla luce del sole

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi passi dalla stazione centrale di Napoli, nella zona di Porta Capuana, i residenti segnalano un’attività di spaccio di crack che avviene alla luce del sole. La presenza di persone che si dedicano a questa attività è stata più volte denunciata dalle persone che vivono nel quartiere, creando preoccupazione tra i residenti. La situazione sembra essere rimasta invariata nonostante le segnalazioni, contribuendo a una sensazione di insicurezza tra chi abita nella zona.

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Non si placa la tensione nella zona di Porta Capuana, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Il 10 maggio scorso, un 32enne originario del Burkina Faso è stato ucciso a pugnalate durante una rissa con un nigeriano. Si tratta di Ouedraogo Tindamalegre Mahamadou, in Italia dal 2023 e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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