Napoli sesto giorno di ritiro a Dimaro | rientra Gilmour Allegri c’è

Da ilnapolista.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli prosegue il ritiro a Dimaro con il sesto giorno di allenamenti. Gilmour è rientrato in gruppo dopo assenza per motivi personali. Il tecnico, che aveva avuto influenza, ha ripreso le sessioni di allenamento. Nessuna altra novità significativa è stata comunicata riguardo alla formazione o alle condizioni dei giocatori. La squadra continua la preparazione in vista della nuova stagione.

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Sesto giorno di ritiro a Dimaro (TN) per il Napoli. Il tecnico Max Allegri è tornato a lavoro dopo lo stato influenzale che lo aveva colpito nella giornata di ieri. Gli azzurri si preparano all’ amichevole di oggi alle 18 contro l’Arezzo. Sesto giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli. I portieri hanno inizialmente svolto un lavoro a parte rispetto ai calciatori di movimento, di cui sono assenti i soliti Beukema, Neres e Gilmour per problemi fisici. Assente anche Hasa, in uscita. Il gruppo è stato poi diviso in due sottogruppi. Azzurri: Contini; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, Folorunsho; Politano, Lucca, Rao. Arancioni: Meret (alternato a Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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