Il Napoli ha iniziato il ritiro a Dimaro con il primo allenamento sul campo di Carciato. La squadra è arrivata nel pomeriggio, poco prima delle 14, e nel corso del pomeriggio ha svolto la prima seduta di allenamento. Durante l’allenamento, alcuni tifosi hanno intonato cori per l’allenatore, Max Allegri. La sessione si è svolta senza incidenti, con i giocatori che hanno lavorato sotto una giornata di sole.

Primo allenamento per il Napoli sul campo di Carciato, a Dimaro. La squadra, arrivata in Trentino intorno all’ora di pranzo, nel pomeriggio è scesa in campo per il primo allenamento. Cori per Max Allegri, nel più classico dei “mister, mister”, tutta la squadra è stata applaudita dai tifosi assiepati sulle tribune in gran numero. Il Napoli in allenamento a Dimaro (William Scuotto – IlNapolista) In campo, invece, tutti presenti i calciatori convocati e volati nella Val di Sole. Corsa e lavoro di attivazione con il pallone per i protagonisti; successivamente squadra divisa in due gruppi, ognuno dei quali ha occupato una metà campo. Presenti anche due portieri per ogni gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, a Dimaro primo giorno di ritiro: cori per Max Allegri

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Manuel Parlato, Primo giorno di ritiro per la SSC Napoli.

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