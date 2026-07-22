Napoli sesto giorno di ritiro a Dimaro | esercitazione attacco contro difesa Allegri c’è

Il Napoli ha completato il sesto giorno di ritiro a Dimaro, concentrandosi su esercitazioni di attacco contro difesa. Il tecnico Max Allegri è tornato ad allenarsi dopo aver contratto un'influenza, che lo aveva costretto a saltare le sessioni precedenti. La squadra continua la preparazione in vista delle competizioni ufficiali.

Sesto giorno di ritiro a Dimaro (TN) per il Napoli. Il tecnico Max Allegri è tornato a lavoro dopo lo stato influenzale che lo aveva colpito nella giornata di ieri. Gli azzurri si preparano all’ amichevole di oggi alle 18 contro l’Arezzo. Sesto giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli. I portieri hanno inizialmente svolto un lavoro a parte rispetto ai calciatori di movimento, di cui sono assenti i soliti Beukema, Neres e Gilmour per problemi fisici. Assente anche Hasa, in uscita. Il gruppo è stato poi diviso in due sottogruppi. Azzurri: Contini; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, Folorunsho; Politano, Lucca, Rao. Arancioni: Meret (alternato a Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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