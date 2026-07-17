Il primo giorno di ritiro della squadra a Dimaro si è aperto con una doppietta di Hojlund durante un allenamento. La presenza dei tifosi è stata caratterizzata da cori e applausi, senza contestazioni o proteste. La squadra si è presentata in un clima positivo, con il calore dei supporter che ha accompagnato l’arrivo nel centro di allenamento. La sessione di allenamento ha visto coinvolto anche l’allenatore, che ha assistito alla prima fase della preparazione estiva.

Se la vide assai peggio 12 anni fa, Massimiliano Allegri. Quando il suo dopo-Conte alla Juventus iniziò con i pomodori e la contestazione degli ultrà. Qui, nel primo giorno di ritiro azzurro, sono solo cori e applausi: una sorta di idillio che inizia fin da quando scende dal bus nel quartier generale di Dimaro. Il passato non importa a nessuno, dei trascorsi bianconeri neppure. D’altronde Napoli si mette a malincuore alle spalle il ricordo di Conte che, come primo gesto nel raduno in Val di Sole, si rifiutò di saltellare al coro “chi non salta è bianconero”. Dunque, alle 18,31 con un’oretta di ritardo rispetto all’annuncio (trascorso in gran parte in palestra) Allegri fa il suo ingresso nel campo di Carciato, dove ad attenderlo ci sono quasi 1200 tifosi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, primo giorno di ritiro a Dimaro: doppietta di Hojlund, le mosse di Allegri

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Manuel Parlato, Primo giorno di ritiro per la SSC Napoli.

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