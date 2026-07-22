La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di fatture false nel settore del commercio di materiali ferrosi, con un giro di operazioni inesistenti che ha generato circa 100 milioni di euro. L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 31 persone e al sequestro di 21 milioni di euro. La rete comprendeva una banca clandestina e strutture create appositamente per emettere e utilizzare fatture false.

È di 31 soggetti indagati e 21 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un vasto sistema di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio di materiali ferrosi. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, è stato eseguito in diverse regioni italiane e si inserisce in un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica per contrastare un articolato meccanismo di riciclaggio e evasione fiscale attraverso società di comodo. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via sul finire del 2024 dopo l’analisi di alcune operazioni finanziarie sospette rilevate sul conto corrente di un acconciatore napoletano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Napoli, scoperto sistema di banca clandestina e fatture false per 100 milioni: come funzionava

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Fatture false e «banca clandestina», sequestrati oltre 21 milioni: 31 indagatiSequestrati più di 21 milioni di euro in un'operazione che ha coinvolto 16 società e 31 persone.

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