Sequestrati più di 21 milioni di euro in un'operazione che ha coinvolto 16 società e 31 persone. Le autorità hanno scoperto un giro di fatture false e una banca clandestina. Gli investigatori hanno messo i sigilli sui beni e sui conti bancari collegati alle attività illecite. L’indagine, ancora in corso, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di numerosi soggetti.

Un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, 16 società coinvolte e 31 persone indagate. È il nuovo sviluppo dell’inchiesta della Procura di Napoli e del Nucleo valutario della Guardia di finanza su un presunto sistema di fatture false e trasferimenti di denaro all’estero, costruito attorno ad aziende attive nel commercio di materiali ferrosi. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Napoli, colpisce società e rappresentanti legali indagati, a vario titolo, per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese coinvolte sono distribuite tra Campania, dove ne hanno sede dieci, Lombardia ed Emilia-Romagna, con tre società ciascuna. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fatture false e «banca clandestina», sequestrati oltre 21 milioni: 31 indagati

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Fatture false per 100 milioni di euro, 31 indagati da Napoli al Nord Italia

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