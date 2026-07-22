Il Napoli ha perso 1-3 contro l'Arezzo nella prima amichevole stagionale sotto la guida di Massimiliano Allegri. La partita si è giocata a Carciato, con il campo pieno di spettatori. Politano ha segnato il gol per il Napoli. La partita rappresenta il primo impegno ufficiale del nuovo allenatore sulla panchina azzurra.

È pur sempre calcio d'agosto, ma il campo di Carciato, come sempre, era gremito per la prima apparizione del Napoli di Massimiliano Allegri. Sulla carta un 4-3-3, che però sin da subito vede Lindstrom al fianco di Hojlund, in quello che poi diventa quasi un 4-4-2 (specialmente in fase di non possesso), per il mister di Livorno, che lancia dal primo minuto, appunto, Lindstrom e anche Prisco, tra gli osservati speciali di questa prima fase di ritiro. Dall'altro lato del campo l'Arezzo, fresco di promozione in Serie B. Nel primo tempo si notano, nonostante una preparazione visibilmente più blanda rispetto a quella dello scorso anno, le gambe pesanti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli-Arezzo 1-3, la prima uscita di Max Allegri sulla panchina azzurra: Politano in gol

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Il Napoli di Allegri contro l'Arezzo mercoledì 22 luglio a Dimaro

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