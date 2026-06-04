napoli in ritiro a castel di sangro dal 30 luglio al 13 agosto

Il Napoli sarà in ritiro a Castel Di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto. La squadra si allenerà in Abruzzo per due settimane, con il 1° agosto che coincide con il centenario della società.

Napoli in ritiro estivo Ufficiali le date del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro; gli azzurri saranno in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l'1 agosto. Prima, ci sarà quello a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio. Vivi questa estate in compagnia degli azzurri!?? Ci vediamo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto???? #ProudToBeNapoli @YourAbruzzo pic.twitter.comSwE7GuAB6j — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 4, 2026 Oggi si terrà alle 14:30 presso Palazzo Petrucci la presentazione dei ritiri, in cui sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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