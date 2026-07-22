Il Napoli lascerà Castel di Sangro il primo agosto per i festeggiamenti del centenario

Il Napoli lascerà Castel di Sangro il primo agosto per partecipare ai festeggiamenti del centenario. Il sindaco di Castel di Sangro ha annunciato che la squadra tornerà in città per l’evento, che si terrà sempre il primo agosto. La comunicazione è stata data attraverso un’intervista a un canale locale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla durata o sul programma delle celebrazioni.

Il Napoli tornerà in città per il Centenario. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato a Canale 9 della festa per il Centenario del Napoli del primo agosto. Il primo cittadino ha dichiarato: “ Penso che la squadra non rimarrà qui. I festeggiamenti sono a Napoli ed è giusto così. Certo, arrivare il 30 luglio e partire il primo agosto è scomodo, ma pazienza. La festa ci sarà per chi rimane. Se qualche calciatore decide di non muoversi da qui, si divertirà comunque “. Ricordiamo che gli azzurri saranno in Abruzzo in ritiro dal 30 luglio al 13 agosto. Attualmente la squadra è a Dimaro per il primo ritiro estivo. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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