L’Ordine degli avvocati di Napoli ha avviato una richiesta per far riconoscere l’oratoria forense e la cultura giuridica locale come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La proposta mira a valorizzare l’importanza storica e culturale delle tradizioni oratorie e delle pratiche legali sviluppate nella città. Il percorso coinvolge il coinvolgimento di istituzioni e esperti per formalizzare il riconoscimento internazionale di questa specifica eredità culturale.

Napoli culla del diritto: parte dall’Ordine degli avvocati presieduto da Carmine Foreste il percorso per il riconoscimento dell’oratoria forense e della cultura giuridica partenopea come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La città - è spiegato in una nota - vanta primati riconosciuti dal mondo intero e da sempre si contraddistingue per la sua secolare tradizione forense (l’Ordine avvocati di Napoli è il più antico del mondo, nacque nel 1780 per volere di Ferdinando IV di Borbone): testimonianza sono lo storico palazzo di Giustizia di Castel Capuano, il salone dei busti dove è scolpita nei marmi la memoria dei grandi maestri dell’oratoria e la biblioteca “De Marsico” che quest’anno compie 130 anni dall’istituzione del patrimonio librario (custodisce circa 90mila volumi a partire dal XIV e XV secolo). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, l'Ordine degli avvocati propone l'oratoria forense come Patrimonio immateriale culturale dell'Umanità

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