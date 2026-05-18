Sportello per i professionisti | firmato protocollo tra Hermes e ordine degli avvocati

A Reggio Calabria, presso Palazzo San Giorgio, è stato firmato un protocollo tra Hermes Servizi Metropolitani e l’ordine degli avvocati. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco facente funzioni del Comune. L’accordo prevede l’attivazione di uno sportello dedicato ai professionisti, con l’obiettivo di fornire servizi specifici e assistenza. La firma del documento segna il passo per l’avvio delle attività previste dall’intesa tra le due parti.

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