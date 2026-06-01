La Festa della Madonna del Rosario entra nel Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia | giornata storica per Montemesola
La Festa della Madonna del Rosario è stata inserita nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia. Questo riconoscimento rappresenta un risultato storico per la comunità di Montemesola. La cerimonia ufficiale si è svolta con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori culturali. La festa, che si tiene ogni anno, si distingue per le sue tradizioni e riti religiosi. L’ingresso nel patrimonio immateriale della regione permette di tutelare e valorizzare questa manifestazione religiosa e culturale.
Tarantini Time Quotidiano L’ingresso della Festa della Beata Vergine del Rosario nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti istituzionali mai ottenuti da una tradizione montemesolina. Con la Determina Dirigenziale n. 323 del 25 novembre 2025, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha approvato gli esiti delle candidature presentate per l’inserimento delle feste patronali nell’apposita sezione dell’Inventario regionale. Tra le manifestazioni riconosciute figura anche la Festa Patronale della Beata Vergine del Santissimo Rosario di Montemesola, proposta dalla Confraternita del SS. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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