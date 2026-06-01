La Festa della Madonna del Rosario entra nel Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia | giornata storica per Montemesola

Notizia in breve

La Festa della Madonna del Rosario è stata inserita nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia. Questo riconoscimento rappresenta un risultato storico per la comunità di Montemesola. La cerimonia ufficiale si è svolta con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori culturali. La festa, che si tiene ogni anno, si distingue per le sue tradizioni e riti religiosi. L’ingresso nel patrimonio immateriale della regione permette di tutelare e valorizzare questa manifestazione religiosa e culturale.