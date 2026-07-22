Napoli ko nella prima amichevole | l’Arezzo vince 3-1 a Dimaro

Notizia in breve

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso 3-1 nella prima amichevole stagionale contro l’Arezzo alla SKI.IT Arena di Dimaro. La squadra di Serie B, allenata da Cristian Bucchi, ha conquistato la vittoria, confermando il risultato ottenuto anche lo scorso anno. La partita ha visto i partenopei subire tre gol, mentre il gol della bandiera è stato segnato nel secondo tempo. Questa prima uscita non ha portato risultati positivi per i campioni d’Italia.