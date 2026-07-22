Napoli ko nella prima amichevole | l’Arezzo vince 3-1 a Dimaro
Il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso 3-1 nella prima amichevole stagionale contro l’Arezzo alla SKI.IT Arena di Dimaro. La squadra di Serie B, allenata da Cristian Bucchi, ha conquistato la vittoria, confermando il risultato ottenuto anche lo scorso anno. La partita ha visto i partenopei subire tre gol, mentre il gol della bandiera è stato segnato nel secondo tempo. Questa prima uscita non ha portato risultati positivi per i campioni d’Italia.
Tempo di lettura: 3 minuti Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri debutta con una sconfitta nella prima uscita stagionale. Alla SKI.IT Arena di Dimaro gli azzurri cedono 3-1 all’Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi, che si conferma indigesta ai campioni d’Italia dopo il successo ottenuto anche nella scorsa estate. Una partita ricca di indicazioni per Allegri, che ha ruotato l’intera rosa utilizzando due formazioni differenti tra primo e secondo tempo. A decidere il match sono le reti di Cerri, Gilli ed Eklu, mentre il Napoli trova il gol della bandiera con Matteo Politano, autore anche di un rigore fallito. Avvio complicato per gli azzurri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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