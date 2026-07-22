Allegri ha schierato un 4-3-3 nella prima amichevole stagionale contro l’Arezzo. La partita si è svolta nonostante alcune variazioni a causa dell’influenza che ha colpito alcuni giocatori, modificando i piani iniziali del ritiro. La formazione ha mostrato le prime prove di compattezza, con i nuovi elementi in campo e il tecnico che ha seguito da vicino l’andamento del match. La partita si è conclusa senza ulteriori intoppi, segnando l’avvio della preparazione estiva.

Tutto è pronto o quasi. Perché insomma, l’influenza ha un po’ scombussolato i piani delle ultime ore di ritiro. Massimiliano Allegri, ieri pomeriggio, è stato costretto a saltare l’ultima sessione di allenamento e così anche la presentazione del nuovo staff tecnico – prevista per ieri sera in piazza a Dimaro – è stata posticipata a data da destinarsi. Non oggi, perché l’appuntamento del giorno è il primo test della nuova era Allegri: alle 18, sul campo di Carciato (diretta in pay per view a 9,99 su Sky Primafila, Dazn e OneFootball), il Napoli sfiderà l’Arezzo neopromosso in Serie B, che lo scorso anno sorprese la squadra campione d’Italia di Conte, superata qui sulle Dolomiti per 2-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli, Allegri sceglie il 4-3-3 per la prima amichevole con l'Arezzo

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