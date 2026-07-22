Napoli esordio amaro per Allegri | l’Arezzo vince 3-1 nel primo test estivo e si fa male anche Lucca!
Il Napoli ha perso 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole estiva. Durante il match, un giocatore del Napoli si è infortunato, coinvolgendo anche Lucca. La partita si è giocata sotto la pioggia e ha segnato l'inizio del precampionato con una sconfitta per la squadra di Allegri.
Napoli, ko nella prima amichevole del precampionato contro l’Arezzo: piove sul bagnato per Allegri, che perde Lucca per infortunio. Comincia con una sconfitta il precampionato del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno perso 3-1 contro l’ Arezzo nel primo test estivo, una gara utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe ma chiusa con un risultato negativo e qualche segnale da analizzare. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il debutto stagionale non sorride dunque al nuovo corso partenopeo. Una partenza in salita che, curiosamente, richiama quanto accaduto anche nella scorsa estate: un anno fa il Napoli aveva infatti aperto la serie di amichevoli con un ko per 2-0, sempre contro l’ Arezzo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Napoli ko nel test d'esordio contro l'Arezzo. Azzurri sconfitti per 3-1
Pio Esposito scatenato nella goleada all'Aasen nel primo test estivo, brilla anche TopalovicDurante il primo test estivo nel ritiro di Donaueschingen, l'Inter ha battuto 16-0 l'SV Aasen 1928.
Temi più discussi: Esordio amaro per il Bologna di Tedesco: 0-4 contro l’Arminia Bielefeld. Espulso Rowe; Bologna, esordio amaro: perde 4-0 con l’Arminia; Scheda squadra Union Vitulazio.
Esordio amaro per Allegri: il Napoli cade 3-1 contro l’Arezzo nella prima uscita estivaNon inizia nel migliore dei modi l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nella prima amichevole della nuova stagione, gli azzurri vengono sconfitti per 3-1 dall’Arezzo, formazio ... gonfialarete.com
Leggi 'Bologna, esordio amaro: perde 4-0 con l'Arminia' su Cronachedi.it facebook
Napoli, esordio amaro per Allegri: l’Arezzo vince 3-1 nel primo test estivo e si fa male anche Lucca!Napoli, ko nella prima amichevole del precampionato contro l'Arezzo: piove sul bagnato per Allegri, che perde Lucca per infortunio ... calcionews24.com