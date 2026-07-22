Napoli esordio amaro per Allegri | l’Arezzo vince 3-1 nel primo test estivo e si fa male anche Lucca!

Da calcionews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha perso 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole estiva. Durante il match, un giocatore del Napoli si è infortunato, coinvolgendo anche Lucca. La partita si è giocata sotto la pioggia e ha segnato l'inizio del precampionato con una sconfitta per la squadra di Allegri.

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Napoli, ko nella prima amichevole del precampionato contro l’Arezzo: piove sul bagnato per Allegri, che perde Lucca per infortunio. Comincia con una sconfitta il precampionato del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno perso 3-1 contro l’ Arezzo nel primo test estivo, una gara utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe ma chiusa con un risultato negativo e qualche segnale da analizzare. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il debutto stagionale non sorride dunque al nuovo corso partenopeo. Una partenza in salita che, curiosamente, richiama quanto accaduto anche nella scorsa estate: un anno fa il Napoli aveva infatti aperto la serie di amichevoli con un ko per 2-0, sempre contro l’ Arezzo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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