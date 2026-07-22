Napoli esordio amaro per Allegri | l’Arezzo vince 3-1 nel primo test estivo e si fa male anche Lucca!

Notizia in breve

Il Napoli ha perso 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole estiva. Durante il match, un giocatore del Napoli si è infortunato, coinvolgendo anche Lucca. La partita si è giocata sotto la pioggia e ha segnato l'inizio del precampionato con una sconfitta per la squadra di Allegri.