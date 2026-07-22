Napoli discarica illegale all’ingresso del cimitero | Oltraggio a defunti

Una discarica abusiva è stata trovata all’ingresso del cimitero di Napoli, nel quartiere Poggioreale, lato Via del Riposo. La presenza di rifiuti abbandonati in quella zona ha suscitato reazioni, definendo l’episodio come un “oltraggio ai defunti”. La segnalazione è stata fatta come un’urgente richiesta di intervento per rimuovere i materiali e ripristinare la pulizia dell’area.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una “ segnalazione urgente di discarica abusiva presso l’ingresso del Cimitero di Napoli (lato Via del Riposo)”, nel quartiere Poggioreale. L’ha inviata Pino De Stasio, consigliere della Municipalità 2, al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore con delega ai Cimiteri, Vincenzo Santagada. “Desidero segnalare – scrive De Stasio – il grave stato di abbandono in cui versa l’area a ridosso dell’ingresso del Cimitero”. Alla denuncia sono allegate foto. “Con grande rammarico e indignazione – continua il consigliere – ho potuto constatare personalmente la presenza, lungo la strada che conduce all’ingresso della struttura cimiteriale, di rifiuti e materiali di varia natura disseminati per decine di metri”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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