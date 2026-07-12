A Pianura, all’ingresso del Parco “Falcone e Borsellino”, si è formata una discarica a cielo aperto con rifiuti di vario tipo, tra cui cassonetti, campane per la raccolta differenziata e rifiuti speciali abbandonati. La presenza di rifiuti ha suscitato proteste tra i residenti, mentre si attende la riapertura del parco, prevista dopo diversi anni di chiusura. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una schiera di cassonetti e campane per la differenziata, rifiuti speciali abbandonati in tutta l’area. Non un bel viatico per il Parco “Falcone e Borsellino”, di cui pare prossima la riapertura, dopo anni di attesa. E a Pianura montano le proteste dei residenti. “ Una scena che contrasta violentemente con il valore simbolico del luogo” la definisce Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità 9 di Napoli. Lo scenario è desolante: una batteria di cassonetti stracolmi, circondata da sacchi, ingombranti, sfalci, materassi e rifiuti di ogni tipo. “I bambini che entreranno nel parco – prevede la consigliera – si troveranno a giocare a pochi metri da un punto di sversamento incontrollato, che di ‘ecologico’ non ha assolutamente nulla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pianura, discarica a cielo aperto all’ingresso del Parco “Falcone e Borsellino”: monta la protesta

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