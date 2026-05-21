È stata accusata fra le altre cose di ingresso illegale in Israele soggiorno illegale tentativo di violare il blocco Il tribunale l' ha rilasciata con il divieto di entrare a Gaza per due mesi
Un’attivista è stata arrestata in un’aula di tribunale con l’accusa di aver tentato di entrare illegalmente in Israele, di aver soggiornato senza autorizzazione e di aver cercato di violare il blocco imposto nella regione. Il giudice ha disposto il rilascio con il divieto di entrare a Gaza per i prossimi due mesi. L’arresto è avvenuto durante un procedimento giudiziario, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. La donna si trova ora in attesa di ulteriori udienze.
M ilano, 21 mag. (askanews) – L’attivista Zohar Chamberlain Regev entra in manette in un’aula di Tribunale ad Ashkelon: israeliana, convertita all’Islam vive in Spagna da oltre 12 anni, è una delle decine di attivisti della Freedom Flotilla fermati in acque internazionali da Israele, fra le proteste internazionali per le modalità del fermo e per il trattamento inflitto in seguito. “Sappiamo anche dai filmati pubblicati dagli attivisti, e l’ho sentito anche da Zohar, che molti attivisti sono stati presi di mira con proiettili di gomma sparati dalla marina israeliana “, racconta la sua avvocata Hadeel Abu Saleh. Leggi anche › Una testimonianza da Gaza nel libro consigliato da Serena Dandini L’attivista israeliana di Flotilla in manette in tribunale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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