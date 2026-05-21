È stata accusata fra le altre cose di ingresso illegale in Israele soggiorno illegale tentativo di violare il blocco Il tribunale l' ha rilasciata con il divieto di entrare a Gaza per due mesi

Un’attivista è stata arrestata in un’aula di tribunale con l’accusa di aver tentato di entrare illegalmente in Israele, di aver soggiornato senza autorizzazione e di aver cercato di violare il blocco imposto nella regione. Il giudice ha disposto il rilascio con il divieto di entrare a Gaza per i prossimi due mesi. L’arresto è avvenuto durante un procedimento giudiziario, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. La donna si trova ora in attesa di ulteriori udienze.

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