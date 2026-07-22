Napoli De Laurentiis arriva a Dimaro | summit con Allegri per mercato rinnovi e futuro

Aurelio De Laurentiis è arrivato nel ritiro del Napoli a Dimaro, dove si terrà un incontro con l'allenatore. La discussione riguarderà il mercato, i rinnovi contrattuali e il futuro della squadra. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulla durata dell'incontro o sui temi aggiuntivi trattati. La visita si inserisce in un programma di incontri tra la dirigenza e lo staff tecnico prima dell'inizio della nuova stagione.

Napoli, De Laurentiis nel ritiro di Dimaro: pronto un confronto con Massimiliano Allegri per discutere del mercato e non solo. Aurelio De Laurentiis è arrivato nel ritiro del Napoli a Dimaro. Una presenza attesa, destinata ad aprire giorni importanti per il club azzurro, tra valutazioni di mercato, rinnovi e programmazione futura. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente è giunto in Trentino nella notte tra lunedì e martedì insieme all’ad Andrea Chiavelli. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’obiettivo è fare il punto con Massimiliano Allegri e il ds Giovanni Manna, impegnato soprattutto sul fronte delle uscite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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