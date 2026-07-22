Durante il ritiro di Dimaro, si è svolto un vertice tra il presidente del Napoli, il tecnico, il direttore sportivo e l’amministratore delegato per discutere del mercato. Allegri ha indicato le priorità per rafforzare la squadra, senza ulteriori dettagli sui nomi o le mosse specifiche. L’incontro ha coinvolto le figure chiave del club per pianificare le prossime operazioni di mercato.

Durante il ritiro di Dimaro, il mercato del Napoli è stato al centro di un summit tra Aurelio De Laurentiis, il tecnico Massimiliano Allegri, il DS Giovanni Manna e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro è servito al presidente per confrontarsi con l’allenatore — bloccato da un’influenza da ieri pomeriggio — e valutarne le prime impressioni sulla rosa. La dirigenza e lo staff tecnico concordano sulla necessità di rinforzare la squadra. Per questo motivo, la riunione è stata decisiva per pianificare le prossime mosse. Le richieste prioritare di Allegri riguardano un vice Di Lorenzo e un esterno d’attacco: due profili che Manna avrebbe già individuato e bloccato, identificandoli in Costantino Favasuli ed Ezequiel Zeballos. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Napoli, vertice di mercato a Dimaro: Allegri indica le priorità a De Laurentiis

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