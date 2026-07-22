Napoli vertice di mercato a Dimaro | Allegri indica le priorità a De Laurentiis

Da forzazzurri.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il ritiro di Dimaro, si è svolto un vertice tra il presidente del Napoli, il tecnico, il direttore sportivo e l’amministratore delegato per discutere del mercato. Allegri ha indicato le priorità per rafforzare la squadra, senza ulteriori dettagli sui nomi o le mosse specifiche. L’incontro ha coinvolto le figure chiave del club per pianificare le prossime operazioni di mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Durante il ritiro di Dimaro, il mercato del Napoli è stato al centro di un summit tra Aurelio De Laurentiis, il tecnico Massimiliano Allegri, il DS Giovanni Manna e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro è servito al presidente per confrontarsi con l’allenatore — bloccato da un’influenza da ieri pomeriggio — e valutarne le prime impressioni sulla rosa. La dirigenza e lo staff tecnico concordano sulla necessità di rinforzare la squadra. Per questo motivo, la riunione è stata decisiva per pianificare le prossime mosse. Le richieste prioritare di Allegri riguardano un vice Di Lorenzo e un esterno d’attacco: due profili che Manna avrebbe già individuato e bloccato, identificandoli in Costantino Favasuli ed Ezequiel Zeballos. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli vertice di mercato a dimaro allegri indica le priorit224 a de laurentiis
© Forzazzurri.net - Napoli, vertice di mercato a Dimaro: Allegri indica le priorità a De Laurentiis
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli, arriva una notizia in vista di Dimaro: riguarda Allegri e De LaurentiisIl tecnico Massimiliano Allegri inizierà la sua attività sulla panchina del Napoli a Dimaro, con il presidente pronto a seguirlo nella prima fase...

Ecco il nuovo Napoli: De Laurentiis rientra dagli Usa per Allegri e mercatoAurelio De Laurentiis è rientrato ieri in Italia dopo alcune settimane negli Stati Uniti.

Temi più discussi: San Pietro Napoli, mercato ambizioso: nasce una squadra per il vertice; Massimiliano Allegri e la sfida dell'orgoglio; Strategie di mercato, vertice in ritiro con They e Walker; Napoli, vertice sulla sicurezza dell'America's Cup: focus su Race Village e cantiere di Bagnoli.

napoli vertice di mercatoCalciomercato Napoli: vertice De Laurentiis, Manna e Allegri a Dimaro. Bloccati due acquisti, i nomiCalciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è arrivato nella giornata di ieri a Dimaro. Il presidente si è confrontato con l'allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore sportivo Giovanni Manna pe ... msn.com

napoli vertice di mercatoNapoli, colpo per il futuro: arriva un giovane attaccante dalla Serie CIl Napoli definisce l'acquisto del classe 2008 Mattia Esposito: il giovane attaccante sarà poi ceduto in prestito al Bari. ilcorrieredelpallone.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web