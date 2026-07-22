Matteo Politano ha segnato di destro su respinta dopo un calcio di rigore sbagliato, ma il Napoli è stato sconfitto 1-3 in un’amichevole contro l’Arezzo. L’esterno ha commentato la sconfitta, affermando che già prima della partita si sapeva quale sarebbe stato il risultato.

Matteo Politano segna di destro su respinta dopo il calcio di rigore fallito contro l’Arezzo, ma il Napoli cede 1-3 in amichevole. L’esterno azzurro analizza la sconfitta e il nuovo corso. Politano: “Quattro giorni di lavoro, è normale non essere in forma”. L’attaccante azzurro non nasconde la delusione per il risultato negativo nel test precampionato. La squadra ha pagato l’assenza di ritmo competitivo dopo appena novanta-sei ore di sedute tattiche. Politano parla di serenità e di un percorso naturale verso la forma migliore, senza allarmismo. “Era meglio se segnavo prima su rigore. Dispiace perché ci tenevamo a iniziar bene, anche se sapevamo che oggi non eravamo ancora in grande forma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Arezzo, Politano commenta la sconfitta: “Già sapevamo una cosa prima di giocare”

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