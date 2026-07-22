Napoli Allegri comincia con una sconfitta | l' Arezzo vince 3-1 l' amichevole di Dimaro
L'amichevole di esordio della squadra di Allegri si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo. La partita si è giocata a Dimaro il 22 luglio 2026, con molte assenze che hanno influenzato la formazione del Napoli. La squadra avversaria ha segnato tre gol, mentre i padroni di casa hanno risposto con un gol. Non si sono registrate altre reti durante l'incontro.
Dimaro, 22 luglio 2026 - Non buona la prima: l'amichevole di esordio dell'estate del Napoli di Massimiliano Allegri si rivela un flop, con l' Arezzo a imporsi 3-1 contro una squadra ampiamente rimaneggiata dalle assenze. Per i toscani vanno a segno Cerri, Gilli e Mavulli, mentre il primo gol stagionale degli azzurri è di Politano La partita. Neanche il tempo di avviare il ritiro di Dimaro, sede del test, che gli azzurri devono fare i conti subito con una folta emergenza infortuni, un alibi bello grosso, così come il lecito ritardo di condizione, che però viene in parte meno guardando la rosa della formazione toscana, che militerà nella prossima Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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