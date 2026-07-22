Napoli Allegri comincia con una sconfitta | l' Arezzo vince 3-1 l' amichevole di Dimaro

Notizia in breve

L'amichevole di esordio della squadra di Allegri si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo. La partita si è giocata a Dimaro il 22 luglio 2026, con molte assenze che hanno influenzato la formazione del Napoli. La squadra avversaria ha segnato tre gol, mentre i padroni di casa hanno risposto con un gol. Non si sono registrate altre reti durante l'incontro.