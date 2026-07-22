Napoli-Arezzo oggi | orario probabile formazione e dove vedere l’amichevole in tv

Alle 18, nel ritiro di Dimaro, si gioca l’amichevole tra Napoli e Arezzo. La partita si tiene sul campo all’aperto, con le squadre pronte a scendere in campo. La formazione del Napoli dovrebbe essere composta da diversi giovani e alcuni giocatori della prima squadra. La partita sarà trasmessa in diretta su una piattaforma streaming dedicata e anche in televisione.

Materiale pedopornografico: maxisequestro di oltre 200.000 file e sei arresti tra Lombardia e Campania Napoli-Arezzo si gioca oggi alle 18 a Dimaro: la probabile formazione degli azzurri di Allegri e dove vedere l’amichevole in tv e streaming. Comincia oggi, mercoledì 22 luglio, il programma delle amichevoli estive del Napoli. Gli azzurri affronteranno l’Arezzo nel ritiro di Dimaro, nel primo test stagionale dall’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea. La partita offrirà all’ex tecnico del Milan l’occasione di valutare i giocatori a sua disposizione e iniziare a mettere minuti nelle gambe della squadra in vista del prossimo campionato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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