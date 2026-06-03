Lussemburgo-Italia oggi in TV dove vedere l'amichevole in chiaro e streaming | orario e formazioni
Oggi, allo Stade de Luxembourg, si gioca l'amichevole tra Lussemburgo e Italia. La partita segna il debutto di Silvio Baldini come commissario tecnico della nazionale maggiore. La sfida è visibile in chiaro e in streaming, con orario di inizio alle ore 20.45. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma non sono ancora state rese note le scelte dei due allenatori.
Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, si gioca allo Stade de Luxembourg, Lussemburgo-Italia amichevole che vedrà il debutto di Silvio Baldini come CT della Nazionale maggiore. Ore 20:45 il fischio d'inizio, diretta in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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