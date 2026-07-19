Ekhator si è infortunato ieri durante la partita contro il Basilea e ha dovuto lasciare il campo. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e non sono stati forniti dettagli specifici sulle lesioni. L’infortunio ha causato uno stop forzato, interrompendo la sua presenza in campo. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul tipo di infortunio o sui tempi di recupero previsti.

di Luca Fioretti Il punto sulle condizioni di Ekhator, che si è infortunato nella sfida di ieri contro il Basilea ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. La marcia di avvicinamento agli impegni ufficiali della Juventus prosegue senza sosta con la consueta e intensa serie di test estivi. Ieri la Vecchia Signora ha affrontato il Basilea in una partita molto combattuta, conclusasi con il punteggio finale di 0-0. Nonostante le diverse buone occasioni create sul campo, la sfida amichevole ha generato una certa apprensione a causa di uno sfortunato contrattempo. Jeff Ekhator ha infatti dovuto abbandonare il gioco visibilmente sofferente, in seguito a un duro contrasto con un avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Ekhator, le primissime sensazioni dopo lo stop forzato di ieri: cosa filtra sul nuovo arrivato

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