Ritiro Napoli Lucca esce anzitempo | Politano e Vergara ancora ai box

Durante il terzo giorno di ritiro a Dimaro, la squadra ha svolto allenamenti mattutini alla Ski.It Arena, con riscaldamento e lavoro tecnico. Un giocatore ha lasciato il campo prima del termine, mentre altri due sono rimasti ai box, ancora in fase di recupero. La sessione si è concentrata su esercizi di riscaldamento e tecnici, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla Ski.It Arena. Nella seduta mattutina la squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, chiudendo poi la sessione con dei mini-tornei. Seconda seduta di allenamento nel pomeriggio. Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale. Matteo Politano e Antonio Vergara non si sono allenati. Per Politano contusione all’anca destra. Vergara ha accusato sintomi simil-influenzali. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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