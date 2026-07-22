Il Napoli schiera il suo primo 4-3-3 stagionale, con il giovane Prisco in mediana affiancato da Anguissa e Lindstrom. In difesa, Rafa Marin è stato confermato come titolare. La formazione è stata annunciata in vista dell'amichevole contro l'Arezzo, guidato dall'ex allenatore Bucchi. La partita si svolge sul campo di Carciato, segnando il debutto ufficiale della squadra di Allegri in questa configurazione tattica.

Il Napoli di Massimiliano Allegri sta per fare il suo debutto sul campo di Carciato, seppur nell’amichevole contro l’Arezzo dell’ex Bucchi. Ecco la prima formazione ufficiale azzurra. Allegri il giovane regista Prisco che gioca nel 4-3-3 in mediana con Anguissa e Lindstrom. Napoli-Arezzo, le formazioni ufficiali delle due squadre. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos Arezzo: 22 Seculin; 2 Martinez, 4 Illanes, 5 Manes, 7 Ionita, 9mm Cerri, 13Gilli, 16 Sala, 20 Cortesi, 21 Tavernelli, 27 Coccia L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli-Arezzo, il primo 4-3-3: il giovane Prisco in mediana con Anguissa e Lindstrom. Rafa Marin titolare

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