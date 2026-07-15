Il Napoli deve effettuare diverse cessioni durante il calciomercato estivo. Tra i calciatori che rientrano dai prestiti ci sono Rafa Marin, Cheddira e Lindstrom, quest'ultimo considerato un flop. La squadra sarà valutata dal tecnico in ritiro, con decisioni da prendere sul loro futuro: confermarli nella rosa o lasciarli partire. La società sta analizzando le opzioni per le prossime mosse di mercato.

Il Napoli dovrà fare diverse cessioni in questo calciomercato estivo. Ci sono diversi calciatori che saranno valutati da Max Allegri in ritiro e di cui si dovrà decidere il futuro, se resteranno nella rosa azzurra per la prossima stagione, o dovranno indossare un’altra casacca. Ma chi di loro ha fatto meglio nella scorsa stagione in prestito? I calciatori del Napoli in prestito che hanno disputato più presenze. I calciatori che hanno disputato più presenze sono stati Rafa Marin (31 presenze), Nosa Obaretin (30 presenze), Jens Cajuste (31 presenze) Emanuele Rao e Walid Cheddira (34 presenze). Il difensore spagnolo, che ha giocato a... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, chi rientra dai prestiti: da Rafa Marin, a Cheddira, al flop Lindstrom, i calciatori più utilizzati

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