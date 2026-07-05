Italia-Ucraina oggi agli Europei Under 19 dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni della partita

L’Italia Under 19 affronta oggi alle 17 l’ultima partita del girone agli Europei, contro l’Ucraina. La squadra di Bollini può qualificarsi alle semifinali con un pareggio, mentre anche in caso di sconfitta mantiene buone possibilità di passaggio del turno. La partita sarà visibile in diretta TV e streaming.

L'Italia di Bollini gioca oggi alle 17 l'ultima partita del girone degli Europei Under 19. Basta un pareggio per qualificarsi alle semifinali, Azzurrini avanti anche in caso di sconfitta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Highlights: Italia-Ucraina 2-2 | Under 18 | Amichevole

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