Massimiliano Allegri non ha partecipato all’allenamento di ieri a Dimaro a causa di un attacco influenzale. La sua presenza alla partita amichevole tra Napoli e Arezzo, in programma alle 18 a Carciato, è ancora incerta. La squadra non ha comunicato ufficialmente se il tecnico sarà in panchina o meno. L’assenza di Allegri rappresenta un’incognita per la formazione che scenderà in campo. La partita è di natura amichevole e si svolge nel contesto di preparazione alla stagione.

Massimiliano Allegri assente dall’allenamento di ieri a Dimaro per un attacco influenzale: il tecnico è in dubbio per la sfida amichevole odierna tra Napoli e Arezzo, in programma alle 18 a Carciato. Allegri e la febbre: l’allenamento saltato ieri a Dimaro. Il nuovo progetto del Napoli parte con un’incertezza in panchina. Secondo Repubblica, Massimiliano Allegri ha disertato la seduta pomeridiana di allenamento di ieri presso il ritiro di Dimaro, colpito da un attacco influenzale accompagnato da febbre. Una assenza che ha costretto il tecnico a rinunciare anche all’incontro serale con i tifosi in piazza, rimandato a data da destinarsi. Il malanno è stato descritto come passeggero, ma la sua presenza sulla panchina odierna resta ancora da confermare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Arezzo, Allegri potrebbe non essere in panchina: cos’è successo in queste ore

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