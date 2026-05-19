Il miele potrebbe essere un ingrediente utile nelle creme viso, e in questo articolo vengono presentate tre opzioni disponibili sul mercato. Queste creme sono state selezionate dai redattori di GQ Italia, che collaborano con vari rivenditori online. Quando si acquista uno di questi prodotti tramite i link forniti, Condé Nast riceve una commissione affiliata. La selezione include formule che integrano il miele tra gli ingredienti, senza ulteriori dettagli sulle proprietà o sugli effetti di ciascun prodotto.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le creme viso al miele non appartengono solo all’immaginario dei cosmetici naturali, o a quella zona un po’ vaga in cui tutto ciò che arriva dalla natura viene automaticamente considerato buono ed efficacissimo per la pelle. No, oggi miele, pappa reale e cera d’api compaiono in profumeria, nei prodotti di maison del lusso e realtà artigianali, con approcci molto diversi sulla formula, sulla texture e sulla materia prima. Ed è proprio questa diffusione a renderli interessanti: non sono ingredienti di nicchia, ma presenze trasversali, capaci di entrare in una crema viso essenziale come in un trattamento più luxury. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il miele potrebbe essere l'ingrediente che manca alla tua skincare, e queste 3 creme viso sono qui per aiutarti a rimediare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UOMINI 40+: Mescola il MIELE con Questa POLVERE. Il Segreto per la Tua Circolazione!

Sullo stesso argomento

Queste nuove creme viso di Lancôme ti aiutano a seguire la giusta skincare in base alla tua etàAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Le migliori creme viso a base di PDRN, l'ingrediente segreto che ora tutti vogliono provareAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.