Come potrebbe giocare il Napoli con Allegri in panchina

Da juventusnews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico livornese è ormai vicino a prendere in carico il Napoli, con un accordo che sembra imminente. La possibilità di vedere Allegri alla guida del club partenopeo sta facendo discutere tra tifosi e addetti ai lavori. La sua nomina porterebbe a un cambio di stile e di strategia, anche se ancora non sono stati ufficializzati i dettagli dell’accordo. La trattativa tra le parti si avvicina alla conclusione.

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: il tecnico livornese è ormai a un passo dalla panchina azzurra. L’avventura di  Antonio Conte  all’ombra del Vesuvio è giunta ufficialmente al capolinea. Ora il  Napoli  e il presidente  Aurelio De Laurentiis  sono chiamati a individuare in tempi rapidi un nuovo condottiero per rilanciare le ambizioni del club. Il nome forte, ormai a un passo, è quello di  Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che ha da poco salutato il Milan, appare come il grande favorito per raccogliere questa pesante eredità. L’annuncio ufficiale da parte dei vertici societari potrebbe arrivare a stretto giro, permettendogli di confrontarsi nuovamente con una piazza passionale che aveva già vissuto da calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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