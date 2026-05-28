Il tecnico livornese è ormai vicino a prendere in carico il Napoli, con un accordo che sembra imminente. La possibilità di vedere Allegri alla guida del club partenopeo sta facendo discutere tra tifosi e addetti ai lavori. La sua nomina porterebbe a un cambio di stile e di strategia, anche se ancora non sono stati ufficializzati i dettagli dell’accordo. La trattativa tra le parti si avvicina alla conclusione.

: il tecnico livornese è ormai a un passo dalla panchina azzurra. L’avventura di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio è giunta ufficialmente al capolinea. Ora il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis sono chiamati a individuare in tempi rapidi un nuovo condottiero per rilanciare le ambizioni del club. Il nome forte, ormai a un passo, è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che ha da poco salutato il Milan, appare come il grande favorito per raccogliere questa pesante eredità. L’annuncio ufficiale da parte dei vertici societari potrebbe arrivare a stretto giro, permettendogli di confrontarsi nuovamente con una piazza passionale che aveva già vissuto da calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come potrebbe giocare il Napoli con Allegri in panchina

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Conte lascia: il Napoli sceglie il nuovo allenatore

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