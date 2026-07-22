Il Napoli ha perso 1-3 contro l’Arezzo in una partita amichevole. Secondo Massimo Ugolini di Sky Sport, Rafa Marin e Lindstrom non hanno convinto, e ci sono stati troppi errori sotto porta. La squadra di Allegri ha affrontato la prima uscita stagionale, ricordando che anche l’anno scorso il Napoli di Conte aveva subito una sconfitta contro l’Arezzo. La partita si è conclusa con i tre gol degli avversari e un solo gol per il Napoli.

A Sky Sport con Massimo Ugolini commentano la prima amichevole stagionale del Napoli di Allegri: Napoli-Arezzo che è finita 1-3. Anche lo scorso anno il Napoli di Conte perse con l’Arezzo. Allora finì 0-2. Questo il commento di Ugolini: “Attenuanti ci sono, mancavano i nazionali, Allegri è arrivato da poco. Certamente Rafa Marin non ha convinto, la fase difensiva va migliorata. Sotto porta il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa di meglio”. “Il Napoli ha pagato la condizione fisica deficitaria rispetto all’Arezzo che ha cominciato prima. È successo anche lo scorso anno”. “Cristian Bucchi ha detto: “ho trovato un ambiente più sereno rispetto allo scorso anno, un gruppo più sereno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli-Arezzo 1-3, Ugolini (Sky): “Rafa Marin e Lindstrom non hanno convinto, e troppi errori sotto porta”

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