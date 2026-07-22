Elon Musk ha annunciato di voler realizzare una versione dell’Odissea di Omero interamente creata dall’intelligenza artificiale. La produzione, secondo quanto dichiarato, sarà fedele all’opera originale. Musk ha affermato di voler “rifare” il poema epico, sfidando il regista Christopher Nolan, senza specificare date o dettagli tecnici. La proposta riguarda un film generato completamente tramite tecnologie di intelligenza artificiale, senza coinvolgimento di attori o registi umani.

Elon Musk sfida Christopher Nolan e promette la sua Odissea. Non un nuovo kolossal hollywoodiano, ma un film interamente generato dall’ intelligenza artificiale. E, soprattutto, una versione che il fondatore di SpaceX assicura sarà “storicamente accurata” e fedele all’opera di Omero. L’annuncio è arrivato attraverso X. “Prima della fine di quest’anno, Grok Imagine realizzerà un film completo dell’Odissea che sarà storicamente accurato e fedele all’arte di Omero”, ha scritto Mister Tesla. Musk ha anche rilanciato un filmato di circa tre minuti che - secondo l’utente che lo ha pubblicato - sarebbe stato creato proprio con Grok. Nel video viene rappresentato un incontro tra Ulisse e la ninfa Calipso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Musk sfida Nolan: “Rifaccio l’Odissea con l’AI. E sarà fedele a Omero”

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