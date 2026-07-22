Musica per bambini | 5 idee estive tra gioco e suoni

In estate, si possono proporre ai bambini attività musicali semplici come cantare canzoni, suonare strumenti casalinghi, ascoltare musica, inventare ritmi con oggetti di uso quotidiano o partecipare a giochi musicali. Queste attività favoriscono l'apprendimento e la creatività, permettendo ai bambini di esplorare i suoni e sviluppare abilità motorie e cognitive. Sono pratiche che si svolgono facilmente a casa e coinvolgono adulti e bambini in momenti di gioco condiviso.

La musica per bambini offre un'opportunità straordinaria per stimolare la creatività e l'apprendimento durante la stagione estiva. Attraverso semplici attività sonore è possibile trasformare il tempo trascorso a casa in un'esperienza di gioco in grado di rafforzare il legame con gli adulti.Estate: cinque idee musicali per trasformare l'estate dei bambini in un'avventura di suoni e scoperteCon la chiusura di centri estivi, nidi e scuole dell'infanzia i bambini passano intere giornate a casa e tablet e smartphone rischiano di diventare i passatempi più frequenti nei giorni di vacanze. Dalla valigia dei suoni agli strumenti costruiti con materiali di riciclo, SIIMUS, il progetto che porta la musica nelle scuole italiane, suggerisce come trasformare queste ore a casa in occasioni di gioco e apprendimento condiviso tra adulti e bambini. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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#dalterritorio #cultura Comune #FiglineIncisaValdarno Doppio appuntamento con l'Arena Summer Fest 2026: martedì 21 luglio la musica della Baro Drom Orkestar con la voce di Marlene Fuochi; giovedì 23 luglio, Gaia Nanni con La notte dei bambini. INFO: x.com

Ziopol: Per i bambini è importante ascoltare tutti i generi della musicaAttivo dal 2005 nella composizione musicale per la televisione, Ziopol, all'anagrafe Paolo Serazzi, è una figura di riferimento nella produzione di contenuti sonori dedicati all’infanzia e all’adolesc ... tg24.sky.it