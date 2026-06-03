Il colore dei suoni | oltre 50 bambini in orchestra per il concerto finale del progetto La Musica per tutti
Sabato 6 giugno alle ore 17, presso l’Auditorium della Gran Guardia di Verona, verrà eseguita la fiaba musicale Il colore dei suoni, evento conclusivo del progetto La Musica per tutti promosso dall’Associazione Musica Solidale. Il progetto, sostenuto per il suo primo anno dal Comune di Verona e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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Sabato 9 maggio alle 18 il terzo incontro del ciclo suoni&colori vedere la musica. ascoltare il colore, con Cristina Petrucci, Riccardo Tenaglia, Debora Beronesi, Massimo Baiocco. Il colore e il suono sono due forme essenziali del linguaggio umano: entram facebook
La mia opinione personale: Se sei serio riguardo al pianoforte e non stai analizzando i brani che suoni, stai svantaggiando il tuo apprendimento (adult learners) reddit
Accademia Filarmonica di Bologna: 'La lingua dei suoni', cinque lezioni per capire la musicaDa giovedì 21 maggio a giovedì 18 giugno la Sala Rossini dell'Accademia Filarmonica di Bologna ospiterà il ciclo di incontri La lingua dei suoni: cinque lezioni per capire la musica con il prof. Dario ... giornaledellamusica.it
120 bpm Il colore dei suoni. Oltrelatela120 beats per minute. Il tempo della danza, dell’amicizia, del battito cardiaco di un bambino, della musica che ride e che entra in sintonia col cuore. Con tutti i cuori. Quello che accomuna questi ... exibart.com