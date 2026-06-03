Il colore dei suoni | oltre 50 bambini in orchestra per il concerto finale del progetto La Musica per tutti

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle ore 17, presso l’Auditorium della Gran Guardia di Verona, verrà eseguita la fiaba musicale Il colore dei suoni, evento conclusivo del progetto La Musica per tutti promosso dall’Associazione Musica Solidale. Il progetto, sostenuto per il suo primo anno dal Comune di Verona e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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