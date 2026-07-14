Land of Fashion | le serate estive tra musica shopping e cultura

Pochi giorni fa, per esempio, è andato in scena un momento speciale di musica, arte e cultura. Alcuni artisti della Fondazione Arena di Verona hanno interpretato le arie più celebri dell’opera La Traviata, accompagnando una platea numerosa alla scoperta dell’intramontabile storia d’amore tra Violetta Valéry e Alfredo Germont. Il recital è dedicato al capolavoro di Giuseppe Verdi, protagonista della 103ª edizione dell’Arena di Verona Opera Festival, del quale il Mantova Village è Official Partner per il quarto anno consecutivo. Una manifestazione dall’animo culturale in linea con la filosofia Slow Living promossa dal gruppo all’interno dei suoi villaggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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