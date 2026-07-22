Musica al Castello nuovi appuntamenti live | il jazz di Roberto Gatto quartet e il cantautorato rock di Motta

Due nuovi concerti si sono svolti alla terza edizione di Musica al Castello, nel Cortile del Maschio Angioino. Il primo ha visto il jazz del Roberto Gatto Quartet, il secondo il cantautorato rock di Motta. La rassegna, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, ha richiamato un pubblico numeroso, che ha riempito l’area durante gli eventi.

Due nuovi appuntamenti live per la terza edizione di Musica al Castello: il jazz di Roberto Gatto quartet e il cantautorato rock di Motta. La terza edizione di “Musica al Castello 2026”, la rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli, continua a far emozionare il pubblico che numeroso affolla il Cortile del Maschio Angioino. Dopo le esibizioni di Bassolino, Mario Mario, Gioia Lucia, la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra, i Quintorigo & John De Leo, Altea, Sara Gioielli e il concerto con la folk singer americana Suzanne Vega, il programma si prepara a due nuove serate di grande musica. Il jazz e il cantautorato rock saliranno sul palco con due artisti capaci di raccontare il presente e il passato della musica italiana e internazionale con linguaggi intensi e personali. 🔗 Leggi su 2anews.it

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