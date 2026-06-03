Poliedrica al Campus Arata | il Gianni Azzali Quartet racconta il jazz

Notizia in breve

Al Campus Arata, il Gianni Azzali Quartet ha eseguito un concerto di jazz, portando in scena un evento musicale inserito nella rassegna “Poliedrica”. La performance si è svolta negli spazi dell’università, dopo aver già coinvolto altre location, tra cui l’ex Caserma della Neve. La manifestazione continua a proporre incontri tra musica e cultura in ambienti pubblici e aperti al pubblico.