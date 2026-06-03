Poliedrica al Campus Arata | il Gianni Azzali Quartet racconta il jazz
Al Campus Arata, il Gianni Azzali Quartet ha eseguito un concerto di jazz, portando in scena un evento musicale inserito nella rassegna “Poliedrica”. La performance si è svolta negli spazi dell’università, dopo aver già coinvolto altre location, tra cui l’ex Caserma della Neve. La manifestazione continua a proporre incontri tra musica e cultura in ambienti pubblici e aperti al pubblico.
Dopo gli appuntamenti ospitati negli spazi dell’ex Caserma della Neve, la rassegna “Poliedrica” si sposta per una nuova tappa nel cuore del Campus Arata, in via Scalabrini 113, trasformando ancora una volta gli ambienti universitari in luoghi aperti all’incontro tra cultura, musica e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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