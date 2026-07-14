Tre serate tra musica e arte si svolgeranno tra il 14 e il 28 luglio nell’Oratorio di Santa Monica. Durante gli eventi, si esibiranno artisti di musica cantautorale e rock provenienti da diverse parti del mondo. La rassegna prevede tre appuntamenti consecutivi, con spettacoli che coinvolgeranno pubblico e artisti in ambienti ricchi di affreschi storici. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli appassionati.

Tra gli splendidi affreschi dell’Oratorio di Santa Monica, la presentazione della prossima edizione di ’Piazzetta d’Autore’. Il 14, 21 e 28 luglio, tre appuntamenti musicali di grande cantautorato nazionale e internazionale. La location? Lo spazio di Largo Fogliani. Piazzetta chiusa al traffico per l’occasione, ma aperta al via vai delle persone; e aperti saranno ristoranti e attività commerciali di una delle zone più caratteristiche della nostra città. "Questa estate abbiamo riconfermato tradizioni e sperimentazioni – commenta l’assessora alla cultura, Micol Lanzidei – come per Piazzetta d’Autore, alla sua seconda edizione". Una rassegna che permette di dare luce ad un luogo dove "è difficile portare eventi", spiega l’assessora, "in Piazza del Popolo c’è sempre un’elevata partecipazione; allontanandosi, in molti sono restii a spostarsi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Piazzetta d’Autore: tre serate tra cantautorato e rock

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