A causa delle temperature record, i musei civici stanno affrontando problemi legati alla mancanza di climatizzazione nelle sale monumentali. Il personale che lavora nelle strutture si trova a trascorrere molte ore in ambienti caldi, con rischi per la salute. La situazione è al centro di un’attenzione crescente, chiedendo interventi immediati per garantire condizioni di lavoro più sicure.

Caldo record e sale monumentali senza climatizzazione: a Palazzo Vecchio l’emergenza estiva continua a mettere in difficoltà il personale dei musei civici, costretto a lavorare per ore in ambienti dove le temperature possono diventare particolarmente elevate. Le contromisure adottate dall’amministrazione sono limitate: turni di rotazione più frequenti tra i dipendenti, pause aggiuntive per consentire di ristorarsi, apertura delle finestre nelle prime ore del mattino per favorire il ricambio d’aria e, nei casi più critici, chiusura temporanea delle sale meno areate durante le ondate di calore, come previsto da una delibera dirigenziale. Interventi che, secondo le opposizioni e i lavoratori, non sono però sufficienti ad affrontare un problema che si ripresenta ogni estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musei civici nella morsa del caldo: "Lavoratori a rischio, servono risposte"

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